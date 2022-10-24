بعد مبابي .. تسريب عقود ميسي ونيمار مع باريس

أرقام أقل من تلك التي يتقاضاها مبابي

واصلت صحيفة "لو باريسيان" التسريبات ونشرت تفاصيل عقد ليونيل ميسي ونيمار مع باريس سان جيرمان عقب الكشف عن ذلك الخاص بكيليان مبابي.

الصحيفة الفرنسية الموثوقة نشرت الأحد التفاصيل الخاصة بعقد مبابي الجديد مع بي إس جي، والذي اختاره الصيف الماضي على التوقيع مع ريال مدريد، اقرأ بالتفاصيل من هنا.

وبحسب التقرير، يتقاضى ميسي 41 مليون يورو موسمياً، جزء من ذلك يتحصل عليه في شكل عملات رقمية، بالإضافة لوجود بند ولاء عن كل موسم انتقالات يمر دون رحيله.

ولم يحصل الأرجنتيني على مبلغ عند التوقيع مع بي إس جي كما حدث مع مبابي الذي بحسب التقرير تحصل على 180 مليون يورو عند تمديد عقده.

أما نيمار، فلم يتم الكشف عن قيمة راتبه بالظبط بعد مد عقده في 2021 حتى 2027، ولكن أكد التقرير أنه انخفض عن 36 مليون يورو التي كان يحصل عليها سنوياً منذ انضمامه في 2017 للباريسيين.