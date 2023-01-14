بعد مانشستر يونايتد وريال مدريد .. حسم مستقبل نجل رونالدو في السعودية

الكشف عن مستقبل نجل رونالدو في السعودية

Shahid

بعد الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية، عن مستقبل كريستيانو جونيور، نجل رونالدو لاعب نادي النصر، تم حسم الوجهة المقبلة لصاحب الـ12 عامًا.

وكان كريستيانو جونيور قد لعب في أندية ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يترك والده أوروبا ويقرر الانتقال إلى النصر.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن نجل رونالدو سينضم إلى أكاديمية مهد الرياضية السعودية، لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد الانتقال مع والده إلى السعودية للانتقال إلى النصر.

أكاديمية مهد الرياضية، هي أكاديمية وطنية هدفها اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو المشروع الوطني الذي يكتشف المواهب من جميع المناطق والمدن في جميع الألعاب الفردية والجماعية، بداية من سن الـ6 سنوات، تحت إشراف خبرات فنية وإدارية.

يأتي ذلك بعدما أعلن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم رونالدو إلى الإعلام، عن أن هناك مشروعًا سيُشرف عليه رونالدو يخص تطوير أكاديميات الناشئين والشباب.

Shahid