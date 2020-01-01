بعد لينو.. مارتينيلي يحمل صدمة جديدة لآرسنال

مصائب آرسنال لا تأتي فرادى

تلقى آرسنال ضربة جديدة من خلال إصابة لاعبه جابرييل مارتينيلي مصابًا من الحصة التدريبية للفريق، بعدما شعر ببعض الآلام.

وذكرت مصادر صحفية أن مارتينيلي شعر بآلام على مستوى الركبة، ومن المرجح أن تكون الإصابة قطع في الغضروف الهلالي.

وبناء على ذلك فإنه من المحتمل أن يغيب لفترة طويلة، لنهاية الموسم ولما بعدها بفترة، لتزداد جراح آرسنال الذي يعاني من الإصابات بكثافة خلال الفترة الماضية.

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وكان حارس المرمى لينو قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة كادت تيبه عن الملاعب لنحو عام بعد أن قيل إنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي للركبة.

ولكن النشرة التي صدرت عن الموقع الرسمي لآرسنال اليوم قد ذكرت أن حالة ركبة لينو اليمنى إيجابية وأنه من الممكن أن يعود إلى التدريبات في غضون من 4 إلى 6 أسابيع.

وحول الإصابة قال المدرب أرتيتا إن الأمور تبدو خطيرة، ولكن في الوقت الحالي يجب الانتظار حتى يخضع مارتينيلي للفحوصات الطبية.

وأضاف: "لا نعرف إذا كانت قطع في أربطة الركبة أم لا، فإنه لا يزال يعاني من بعض الآلام. سيتعين علينا الانتظار حتى الغد على الأقل لنرى مدى خطورة الإصابة"

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يذكر أن آرسنال قد خسر في المباراتين اللتين خاضهما بعد فترة التوقف، حيث سقط أمام مانشستر سيتي بثلاثية ثم أمام بيرنلي بهدفين لهدف.