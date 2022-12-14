بعد ليلته الساحرة ضد كرواتيا.. رقم جديد يثبت عبقرية ميسي

الأرقام تتهاوى أمام الأرجنتيني

رأى العالم أجمع ما فعله ليونيل ميسي يوم الثلاثاء، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا ركلة جزاء مثالية ومنح تمريرة حاسمة، ليقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم.

يتساوى النجم الأرجنتيني حاليًا بخمسة أهداف مع كيليان مبابي بصفته أفضل هدافي البطولة حتى الآن، على الرغم من أن زميله في باريس سان جيرمان لديه فرصة لزيادة رقمه مساء الأربعاء.

رقم جديد يبرهن على عبقرية ليونيل ميسي، يحتل فيه الصدارة بين كل لاعبي كرة القدم منذ بدء منح جائزة الأفضل في كل مباراة بدءًا من عام 2009.

منذ ذلك التوقيت، لم يقترب أحد من نسبة فوز ليونيل ميسي، الذي فاز بجائزة الأفضل في 52% من المباريات التي خاضها رفقة الفرق والمنتخب.

306 مباريات حصل فيها ليونيل ميسي على جائزة الأفضل في المباراة، ويحتل المرتبة الثانية بالطبع كريستيانو رونالدو الذي حصل على جائزة رجل المباراة في 175 مباراة منذ ذلك التوقيت بنسبة 30%، ويليهما زلاتان إبراهيموفيتش بنسبة 25%.