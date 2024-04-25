"بعد كوارثه أمام باريس والريال".. جوارديولا يرد على رحيل كانسيلو عن برشلونة

ارتبط اسمه بالدوري السعودي..

رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حسم الموقف النهائي من استعادة الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، المعار لصفوف برشلونة حتى نهاية الموسم.

الظهير البرتغالي أصبح مثار جدل كبير، خلال الأيام الماضية، بعد أن تحول من هدف كبير لنادي برشلونة الذي يرغب في تجديد عقده، إلى نقطة ضعف للفريق في مباراتين حاسمتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال جوارديولا، حول مسألة عودة كانسيلو، "لم نناقش أمر مستقبله، وسيتم مناقشة الأمر في نهاية الموسم".

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وخرج كانسيلو من حسابات جوارديولا منذ يناير 2023، نظرًا لعدم اعتماد المدرب عليه في مبارياته مع مانشستر سيتي، ليتم إعارته إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني معارًا في موسم 2023-2024، وأصبح عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدرب تشافي، حيث خاض 36 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وعلى إثر أخطائه أمام باريس سان جيرمان، في ليلة الريمونتادا الأوروبية بنتيجة (4-1)، في إياب ربع النهائي، ثم مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز ريال مدريد (2-3)، صارت هناك شكوك من قِبل الإدارة الرياضية لنادي برشلونة حول الاحتفاظ بالبرتغالي كانسيلو، فيما تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى وضع إدارة مانشستر سيتي، مبلغ 25 مليون يورو، من أجل السماح برحيل اللاعب بشكل نهائي.

يذكر أن كانسيلو قد ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو الأمر الذي أثار قلق إدارة برشلونة التي كانت متمسكة ببقاء البرتغالي وتجديد إعارته في الموسم الجديد.