بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي .. ثورة الدوري السعودي تستهدف 50 لاعبًا عالميًا!

أحمد رفعت
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Lionel Messi Cristiano RonaldoGetty Images
انتقالاتدوري روشن السعوديالنصرالهلال

الدوري السعودي لن يكون مثل الصيني

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أصبح الدوري السعودي حديث العالم كله، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، كما أن نادي الهلال يحاول التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هناك خطة مُحكمة وضعتها المملكة للارتقاء بمستوى الدوري.

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وأشارت شبكة "ESPN" إلى أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ستشهد تغييرًا في نوعية اللاعبين الذين سينتقلون إلى دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل.

وأضافت الشبكة أن أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد مع 50 لاعبًا من البطولات الخمس الكبرى "الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، والفرنسي"، وفقًا للخطة التي تدعمها وزارة الرياضة السعودية.

ويأتي في مقدمة اللاعبين المستهدفين كلًا من: "ليونيل ميسي، وروبرتو فيرمينو، وإيلكاي جوندوجان، وأداما تراروي، بجانب ثنائي إيفرتون ياري مينا وعبدالله دوكوري".

وأكدت مصادر الشبكة على أن الدوري السعودي لن يكون مثل الدوري الصيني منذ بضعة سنوات، بل أن الأمر هدفه هو رفع جودة الدوري وجعله الوجهة الأولى خارج البطولات الكبرى في أوروبا خلال السنوات القادمة.

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