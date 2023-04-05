بعد كارثة كأس الملك .. جناح بيلباو يحذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي!

للهروب من جحيم الإهانات والعنصرية.

قرر نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو الهروب من جحيم الانتقادات والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مغلقًا حساباته الرسمية عبر العديد من التطبيقات.

اللاعب الإسباني الدولي أهدر فرصتين محققتين، كان من الممكن أن تطير بالنادي الباسكي إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، ليتعرض اللاعب ذو الأصول الغانية لانتقادات واسعة عبر شبكة الإنترنت.

بيلباو تعرض للإقصاء من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا، بعد الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل إيابًا بهدف لمثله.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن سيل الإهانات التي تلقاها جناح بيلباو الشاب دفعته إلى اتخاذ قرار جذري، وإزالة وحذف جيمع ملفات حساباته الشخصية.

وينتظر أوساسونا معرفة الطرف الثاني في نهائي كأس ملك إسبانيا، من مواجهة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، حيث كانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح البرسا بهدف دون رد.