بعد كارثة ريال مدريد وفالنسيا .. الدوري الإسباني يخرج مانزانو من "الثلاجة"!

الأعين ستتوجه نحوه الأحد القادم

قررت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، إعادة لخيل مانزانو صافرته من جديد بعد الكارثة التي حدثت بمواجهة فالنسيا وريال مدريد.

مانزانو غاب لجولتين كاملتين عن مباريات الدوري الإسباني، وذلك في عقوبة قصيرة بعد ما حدث في ميستايا يوم 2 مارس الجاري، عندما ألغى هدف ريال مدريد الأخير وقام بطرد جود بيلينجهام للاعتراض.

شبكة "ريليفو" الإسبانية، قالت إن العقوبة تم الاتفاق عليها بسبب الجدل المُثار حول المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وكان من الممكن أن يحصل فيها ريال على 3 نقاط لولا الهدف الملغي.

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وأشارت الشبكة إلى أن مانزانوا الذي يعتبر أحد أفضل الحكام في كرة القدم الإسبانية، سيدير مباراة جيرونا وريال بيتيس يوم الأحد القادم في الجولة 30 من الليجا، ليخرج بذلك من "الثلاجة" بعدما تعرض للتجميد المؤقت.

وهي المواجهة التي سيحرص فيها الحكم الإسباني تحسين صورته بعد القرارات المثيرة التي اتخذها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ميستايا.

جدير بالذكر أنه بالرغم من إيقاف مانزانزو محليًا، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الاعتماد عليه في مباراة سبارتا براج وليفربول في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكذلك قام بإدارة مباراة فرنسا وألمانيا الودية الأخيرة.