بعد "قُبلة" هيرموسو .. هل تُحرم الفرق الإسبانية من المشاركة في أوروبا؟ وهل يُسجن روبياليس؟

تصعيد جديد في أزمة وروبياليس وهيرموسو

أزمة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وجيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا، تزداد يومًا بعد يوم، بعد تقبيل روبياليس للاعبة الفريق فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات 2023 التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، أثناء مراسم التتويج.

وكان أندريو كامبس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التدخل في أزمة روبياليس، واستبعاد ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وإشبيلية وريال سوسييداد، من المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب وجود تدخل حكومي.

ومن جانبه رد الاتحاد الأوروبي، على نظيره الإسباني، بأن هذا الطلب مرفوض، وبحسب التقارير الصحفية فإن الحكومة الإسبانية تتصرف حسب اللوائح، ولا يوجد خطر على أي من الفرق المشاركة في البطولات المختلفة.

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ورفض روبياليس، الاستقالة من منصبه رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإيقافه مؤقتًا مدة 90 يومًا عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن روبياليس، يواجه شبح الدخول في محاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على هيرموسو.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن التحقيقات بدأت لأن قبلة روبياليس للنجمة هيرموسو لم تكن بموافقتها.