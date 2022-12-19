بعد قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم.. تكريم برازيلي فريد من نوعه لميسي!

ميسى ينضم لأساطير كرة القدم بممشى المشاهير

قررت هيئة الرقابة على الرياضة في ولاية ريو دي جانيرو، دعوة قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتخليد قدمه في ممشى المشاهير مثل النجوم السابقين الذين قادوا منتخباتهم للتتويج بلقب كأس العالم.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين، لتحقيق ثالث لقب لها في تاريخها وأول لقب لميسي، بعد فوز التانجو على فرنسا بنهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بالأمس بركلات الجزاء الترجيحية.

وقدم النجم الأرجنتيني مستوً رائع في البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب باقتدار، ويعتبر هذا المونديال هو الأخير لميسي الذي أكد استمراره في المنتخب لكنّه لن يتواجد في نسخة 2026.

وسيكون ميسي ثامن أجنبي يخلد قدميه في ملعب "الماراكانا" وسوف تصل دعوة رسمية إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق من اليوم الاثنين داعيًا ميسي إلى ترك قدميه في الملعب.

وإذا وافق ميسي فسيكون أول أرجنتيني يسجل قدميه بهذا الممشى.

وقال رئيس هيئة الرقابة أدريانو سانتوس: "بعد كل ما أظهره النجم ميسي في كرة القدم العالمية سيكون شرفًا للملعب أن يقف على قدمه".

وتابع: "أظهر ليونيل ميسي بالفعل أهميته داخل وخارج الملعب إنه لاعب كان على أعلى مستوى في تاريخ كرة القدم لسنوات وانتصار كأس العالم هذا هو مجرد تتويج لمسيرة جميلة ومنتصرة ومن العدل أن يكرم بعد كل شيء، ميسي عبقري".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها النجم الأرجنتيني الدعوة بعد عام 2019 خلال مسابقة كوبا أمريكا في البرازيل، ولكن لم يتم الأمر.

ويمكن أن يصبح ميسي الآن ثامن لاعب أجنبي حيث يوجد سبعة لاعبين أجانب فقط على ممشى المشاهير في ماراكانا وهم "الأوروجواني ألسيدس جيجيا، الجلاد البرازيلي في كأس العالم 1950، التشيلي إلياس فيغيروا، معبود إنترناسيونال، رومريتو باراوجاي ، معبود فلومينينسي ؛ الصربي بيتكوفيتش ، مع مروره عبر العديد من الأندية في البرازيل ومعبود فلامنجو ؛ البرتغالي أوزيبيو ؛ الألماني فرانز بيكنباور ؛ و الأورووجاي لوكو أبرو ، معبود بوتافوغو".