بعد قلق جماهير النصر .. الكشف عن طبيعة إصابة دافيد أوسبينا

تعرف على طبيعة إصابة أوسبينا حارس النصر

SHAHID

شهدت مباراة كأس موسم الرياض بين النصر وإنتر ميامي الأمريكي، تعرض الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى العالمي لإصابة، جعلته لا يتمكن من إكمال المباراة، بعد عودته من غياب طويل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان أوسبينا قد تعرض لإصابة بكسر في المرفق، جعلته يغيب لمدة عام كامل عن الملاعب، وكانت عودته في مباراة إنتر ميامي هي أول ظهور له بعد غياب طويل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن أوسبينا يُعاني من آلام في العضلة، استدعت إلى دخول الجهاز الطبي، قبل أن يقرر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني تغييره بالدفع بالحارس البديل وليد عبد الله.

وكان القلق قد سيطر على جماهير النصر بعد إصابة أوسبينا في مباراة إنتر ميامي، خاصة وأن الجهاز الفني قرر الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقام نادي النصر بقيد أوسبينا من جديد في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن تم رفع اسمه في النصف الأول من الموسم الحالي 2023-2024.

SHAHID