بعد قرعة كأس الملك.. إرنستو فالفيردي عن أيامه في برشلونة: لا أتذكر!

مدرب له ذكريات متضاربة..

أوقعت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا برشلونة في مواجهة صعبة أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس الصعب، والمباراة ذات شجون خاصة بالنسبة لمدرب الفريق الباسكي، إرنستو فالفيردي، كونه مدربًا سابقًا لبرشلونة.

حين سئل عن ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه بيلباو ضد فالنسيا في الدوري الإسباني أجاب: "لا أتذكر أيًا من ذلك، أنا الآن في مرحلة جديدة".

وأضاف: "الأمر كلاسيكي، مباراتنا ستكون صعبة ضد خصم معقد، نحن محظوظون للعب في سان ماميس أمام جماهيرنا، المباراة أمام بطل الدوري الإسباني ستكون مثيرة، لكنها صعبة في نفس الوقت علينا وعليهم، لكننا لا يمكن أن نقول إننا محظوظين للغاية لأننا نلعب أمام أحد أقوى الخصوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "الموسم الماضي هو واحد من أربعة مواسم مع بيلباو لعبت خلال 3 منها أمام برشلونة، خضنا أمامهم نهائيًا ومباراتين إقصائيتين تفوقوا علينا فيهما".

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وختم حديثه عن تلك النقطة قائلًا: "في حالتي، الأمر يتكرر كثيرًا، لا أعتقد أن كثيرًا من المدربين مروا بما بما مررت به (تدريب ناد ثم مواجهته أكثر من مرة)".