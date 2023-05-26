بعد قرار مركز التحكيم الرياضي .. نجم النصر السابق يتحدى الجميع: الدوري نصراوي!

مركز التحكيم الرياضي أوقف الجدل أخيرًا

أوقف مركز التحكيم الرياضي أخيرًا الجدل الدائر حول إمكانية إضافة نقطتين لرصيد النصر في دوري روشن السعودي، وذلك برفضه الاستئناف الذي قدمه النادي العاصمي اليوم ضد مشاركة لاعب وسط الهلال محمد كنو في مواجهة الفريقين قبل انتهاء مدة إيقافه في ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

النصر كان يُمني نفسه بالحصول على نقطتين ليُقلص فارق الصدارة مع الاتحاد إلى نقطة واحدة قبل الجولتين الأخيرتين من دوري روشن، حيث سيلعب ضد الاتفاق في الدمام فيما يُواجه العميد مستضيفه الفيحاء في المجمعة مساء غدٍ الثلاثاء.

رفض مركز التحكيم الرياضي استئناف النصر يعني أن الفريق بات بحاجة للفوز في آخر مباراتين وحصول الاتحاد على نقطتين منهما بحد أقصى ليُتوج بطلًا لدوري روشن.

وفيما بدأ اليأس ينتشر بين النصراويين لثقتهم في استحالة تفريط الاتحاد باللقب، رفع هاشم سرور نجم النصر السابق راية التحدي وأكد عبر حسابه على تويتر أن الدوري نصراوي وسيأتي في الملعب لا ساحات المحاكم.

إذ كتب "الدوري نصراوي بإذن الله. قلتها وأقولها وأكرر قولها، احفظوها واذكروها على لساني وإن شاء الله هذا تحدددددددي".

يُشار إلى أن فوز الاتحاد على الفيحاء مساء غدٍ يُتوجه رسميًا بطلًا لدوري روشن بغض النظر عما سيفعله النصر أمام الاتفاق.