بعد فينيسيوس جونيور .. نجم الأرجنتين يتعرض لإهانات عنصرية بالدوري الإسباني

نجم إشبيلية أحدث ينضم لقائمة ضحايا العنصرية

تعرض نجم جديد لإهانات عنصري، وذلك خلال مباراة خيتافي وإشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني، مما تسبب في إيقاف المباراة.

وتوقفت مباراة خيتافي وإشبيلية في الدقيقة 68 مؤقتًا، بعدما قامت الجماهير بتوجيه عبارات عنصرية ضد النجم الأرجنتيني ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية.

وقام الحكم المساعد بإبلاغ حكم الساحة، بأن بعض الجماهير قامت بتوجيه عبارات "قرد"، و"أنت قادم من القرود"، صدرت من المدرجات ضد فريق إشبيلية، ليتم إيقاف المباراة.

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وقام الحكم إجليسياس فيلانويفا على الفور بإيقاف المباراة والتحدث مع المدربين وقادة الفريقين، وبعد دقائق تم استئناف المباراة.

وعلق كيكي فلوريس مدرب إشبيلية على الواقعة، حيث قال: "لا أريد أن تستخدم الجماهير العبارات العنصرية، الأمر يبدو شاذًا بالنسبة لي".

وقال سيرخيو راموس مدافع إشبيلية: "كنا نُطالب بالاحترام في كرة القدم، وألا يأتي الناس إلى ملعب كرة القدم والتلفظ بالهراء وإهانة اللاعبين، وعلينا أن نضع حدًا لهذا النوع من الناس، ويجب أن نمنعهم من دخول الملاعب وننظف صورة كرة القدم، فهي موجودة للتوحد وليس للانفصال".

وأدان نادي إشبيلية الإهانات العنصرية، عبر حسابه على منصة "إكس" بعدما نشر بيانًا مقتضبًا، يدعم فيه لاعبه ماركوس أكونيا والجهاز الفني.

من جانبه قال جوزيه بوردالاس مدرب خيتافي: "لم أسمع أي شيء، وإذا سمعها الحكم وأكونيا فأوافق على تفعيل البروتوكول، أنا ضد أي هتاف حتى لو كان في ملعبنا، ويجب أن نضع حدًا له".

بينما أكد جيني داكونام قائد خيتافي، على أنه لم يسمع أي شيء، ولكنه أدان ما حدث، حيث قال: "إذا كان هناك هتاف عنصري فيجب أن تتوقف المباراة".

وتستمر حالات العنصرية في الدوري الإسباني، بعدما تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، لأكثر من موقف عنصري، خاصة خلال مباريات فريقه ضد فالنسيا.