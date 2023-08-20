بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات .. كاسياس: أشعر بالإثارة الجنسية!

سيدات إسبانيا يحققن كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهن..

نجح منتخب إسبانيا للكرة النسائية، في تحقيق كأس العالم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا بهدف دون رد.

وسجلت هدف اللقاء الوحيد أولجا كارمونا عند الدقيقة 29 بعد تسديدة زاحفة سكنت يسار ماري إيربس حارسة مرمى إنجلترا.

واحتفل إيكر كاسياس، حارس مرمى منتخب إسبانيا السابق، بفوز منتخب بلاده على طريقته الخاصة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا.

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ونشر الحارس الإسباني السابق، صورة لشعار منتخب إسبانيا للرجال، والسيدات مكتوب عليها السنوات التي حققوا فيها المونديال، وكتب: "سعادة تخطف العقل، أشعر بالإثارة الجنسية".

وساهم كاسياس، مع منتخب إسبانيا للرجال في عام 2010، في تحقيق كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ اللاروخا، بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية.