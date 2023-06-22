بعد فوزه برئاسة الأهلي .. خالد العيسى يوجه رسالة للجمهور "الداعم له"

أول رئيس للأهلي بعد الخصخصة

فاز خالد العيسى بمقعد رئاسة النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس، بالتزكية، إذ لم يكن هناك أي مرشحين أمامه.

الراقي تم تنصيب رئيس جديد له للمؤسسة غير الربحية، بعدما تم حل مجلسه السابق برئاسة وليد معاذ، على خلفية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكيته.

وقال العيسى، في تصريحات نقلتها صحيفة "الميدان الرياضي": "أود أن أشكركم في هذا العرس الرياضي الكبير، أشكر خادم الحرمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ قائد التحول الرياضي الكبير الذي نعيشه، وأشكر كذلك وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بجانب شكري للجمهور الذي دعمني".

وأضاف: "سنقدم كل ما نستطيع للأهلي النادي العظيم، الذي ترأسه قامات كبيرة، أتمنى أن نصل به لأفضل المراكز".

يذكر أن الأهلي عائد حديثًا لدوري روشن السعودي بعد موسم شاق قضاه في دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وكان جزء عريض من الجماهير رافضًا للعيسى، رغبة في استمرار وليد معاذ في منصبه، لكن بحسب تقارير صحفية فإن الأخير سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي.