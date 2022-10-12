بعد فشل محاولات الصلح.. تين هاج يعلن طعن رونالدو على تهمة الاتحاد الإنجليزي

البرتغالي لا يريد أن يعطله أي شيء

أكد الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو سيطعن على قرار الاتحاد الإنجليزي بشأن واقعة مشجع إيفرتون البالغ من العمر 14 عامًا والتي جرت أبريل الماضي.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر توجيه تهمة السلوك غير اللائق لرونالدو وبأنه خرق لوائح الاتحاد الإنجليزي بشأن السلوك غير اللائق أو العنيف، بعد هزيمة يونايتد في ملعب جوديسون بارك من إيفرتون الموسم الماضي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد وأومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي: "تحدثت مع رونالدو حول الأمر، لن يقبل هذه التهمة بشكل رسمي".

وكان رونالدو قد صفع هاتف المشجع الذي يبلغ من العمر 14 عامًا فقط ما أدى إلى تلفه وكدمة في يد الطفل.

الحل الودي لم ينجح

وقامت والدته سارة كيلي بتصعيد الأمر من خلال طلب التحقيق من قبل شرطة ميرسيسايد، التي اجرت التحقيق بالفعل وأعلن رونالدو اعتذاره وتقدم بدعوة للاعب ووالدته لحضور مباراة في أولد ترافورد، ولكن هذا الأمر قوبل بالرفض.

ويبدو أن رونالدو غير مستعد لتقبل الاتهام من جديد، في وقت يعود فيه البرتغالي تدريجيًا لمستواه بعد تسجيله هدفًا قاد به يونايتد للانتصار على إيفرتون نفسه في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده مع اليونايتد هذا الموسم إلى هدفين، هدف في الدوري الإنجليزي وآخر في الدوري الأوروبي.