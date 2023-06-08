بعد فشل عودة ميسي .. برشلونة يتجه للدوري الإنجليزي وبايرن ميونخ في "الخطة البديلة"

هاجر الحجار
Joan Laporta Lionel Messi BarcelonaGetty Images
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

ما هي خطة برشلونة البديلة؟

قام برشلونة بتفعيل خطته البديلة، من أجل سوق الانتقالات المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة بدوري أبطال أوروبا.

وبعد إعلان ميسي عن اقترابه من إنتر ميامي الأمريكي، أصبح على برشلونة البحث عن التدعيمات المناسبة، لفريق تشافي.

وفقًا لصحيفة "سبورتس إي"، يسعى برشلونة لضم ظهير أيمن، حتى يعود كوندي لمركزه، بقلب الدفاع، بجانب مهاجم خلف ليفاندوفسكي.

كما يتردد اسم مارتين زوبيميندي، ويوشوا كيميش، بالاقتراب من البلوجرانا، بجانب جناح أو لاعب وسط مهاجم مثل جوندوان.

الجدير بالذكر أن، حقق برشلونة بقيادة تشافي، لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر، هذا الموسم.

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