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بعد فشل ضمه في الصيف .. رد فعل مفاجئ من الاتحاد تجاه صلاح في شتاء 2024

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty
محمد صلاحدوري روشن السعوديانتقالاتالإتحاد

تعرف على موقف الاتحاد من التعاقد مع صلاح في فترة الانتقالات الشتوية القادمة

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لم ينجح نادي الاتحاد في حسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن مو مازال هدفًا للعميد.

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وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن الاتحاد لن يحاول التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال يناير 2024، بعد فشل التعاقد معه في الصيف الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد حاول بشتى الطرق الحصول على خدمات صلاح، ولكن ليفربول تمسك به، حتى بعد العرض الضخم الذي وصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

المباراة التالية

وكان الاتحاد يرغب في تدعيم صفوفه بالنجم المصري صلاح خلال صيف 2023، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة ديسمبر المقبل.

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ونجح الاتحاد في حسم 5 صفقات أجنبية خلال صيف 2023، وهم: "الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا، والإيطالي لويس فيليبي".

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