بعد فشل انتقاله إلى الاتحاد .. قرار حاسم من مدرب النصر مع عبد الإله العمري

تطورات هامة في ملف عبد الإله العمري مع النصر

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اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قرارًا حاسمًا مع النجم الدولي عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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العمري أصر على الانتقال إلى نادي الاتحاد، خلال الصيف الحالي؛ حيث طلب من إدارة النصر، "بيعه" للاستفادة منه ماديًا، قبل دخوله الفترة الحرة؛ إلا أن مسؤولي قلعة العالمي، رفضوا التخلي عنه.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن كاسترو، أخبر الإدارة النصراوية، بأنه سيعقد اجتماعًا مع اللاعب، خلال الأيام القادمة، مطالبًا مسؤولي النادي، بالابتعاد عن هذا الملف تمامًا.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن المدير الفني البرتغالي، يريد أن يؤكد للعمري، على أهميته في الفريق الأول لكرة القدم، وأنه سيشارك بشكل أساسي في المباريات؛ خاصة مع الإصابات المتكررة للثنائي الدفاعي عبد الله مادو وعلي لاجامي.

وأوضحت أن لويس كاسترو، استبعد عبد الإله العمري، من مباريات الفريق الأخيرة؛ وذلك أثناء تفاوض الاتحاد والأهلي مع النصر؛ لضمه.

وأكدت الصحيفة، على أن كاسترو، يرى ضرورة تجهيز جميع عناصر الفريق الأول "فنيًا ونفسيًا"؛ لضمان المنافسة على كافة البطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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