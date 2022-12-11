بعد غياب 18 سنة .. ليكيب تعثر على والد ثنائي منتخب فرنسا

نفى تهمة الاختفاء والتخلي عنهما

قامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بإجراء تحقيقًا تاريخيًا لمساعدة تيو هيرنانديز مدافع ميلان وشقيقه لوكاس نجم بايرن ميونخ في العثور على والدهما.

غادر جان فرانسوا هيرنانديز لاعب رايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد السابق، منزله منذ 18 عامًا، تاركًا عائلته بشكل كامل مما تسبب في أضرار وصفها ابنه لوكاس منذ فترة طويلة بأنها "لا يمكن إصلاحها"، ولكن شقيقه تيو موقفه يختلف حيث يرحب بمقابلته لتوضيح الأمور.

لوكاس قال في تصريحاته:"لم أفهم أبدًا ولن أفهم كيف يمكنه الذهاب بهذه الطريقة بين عشية وضحاها تاركًا أمي وأخي الصغير ثيو".

وبفضل البحث الذي أجرته "ليكيب" باستخدام شهادات الأصدقاء والعائلة، تمكنت الصحيفة الفرنسية من إعادة بناء حياة والد النجمين من جديد بعد العثور على مكانه.

وتبين أنه لم يعد يعيش في تايلاند، وكان يخطط إلى العودة إلى فرنسا للاتصال بعائلته من جديد، كما نفى تهمة التخلي عن طفليه، مؤكدًا أن والدة لوكاس وتيو هي التي فصلته عنهما، وتسببت في تعرضه للتشهير لسنوات طويلة.

ومن جانبه قال كريستوف جالتييه المدرب الحالي لباريس سان جيرمان، إن جان فرانسوا شخص رائع وكان يحب أطفاله عكس ما تم نشره في الماضي.

Parti à la recherche du père des frères Lucas et Théo Hernandez, un ancien pro porté disparu depuis dix-huit ans, @francefootball l'a retrouvé et a découvert une histoire familiale assez éloignée des récits initiaux. https://t.co/ea7MI5T5PG pic.twitter.com/wCpoHXaQEw — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 12, 2022

وأما سونيا مولديز الصديقة السابقة لوالد النجمين، فقد أكدت أنه عاش يائسًا في تايلاند بعد خسارة معركة الحضانة مع والدتهما وحاول التحدث إليهما من هناك، ولا يزال في انتظار مكالمة منهما لإعادة لم الشمل من جديد.

جدير بالذكر أن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا قام باستدعاء لوكاس وتيو لقائمة منتخب الديوك المشاركة في كأس العالم قطر 2022.