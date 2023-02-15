بعد غياب طويل .. أخبار سارة بشأن عودة ياسر الشهراني

طال غياب الظهير الأيسر المميز ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال، الذي عانى لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها، خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، ليُصبح هناك أخبار سارة بشأن عودته.
وتعرض الشهراني لإصابة قوية خلال مباراة منتخب السعودية أمام الأرجنتين، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، تسببت في غيابه عن الملاعب طوال الفترة الماضية.
ونشر حساب نادي الهلال عبر تطبيق "سناب شات" فيديو، يظهر فيه ياسر الشهراني وهو يبدأ مرحلة التأهيل في مقر النادي، لأول مرة منذ إصابته في مونديال قطر 2022.
وظهر في الفيديو النجم المالي موسى ماريجا، الذي عبر عن سعادته بعد رؤية ياسر الشهراني، وهو يؤدي برنامجه العلاجي، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.
ومن المنتظر أن يُنهي الشهراني برنامجه التأهيلي، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع العميد.
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