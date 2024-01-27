بعد غيابه للمباراة الثانية .. أنشيلوتي: لم أطلب من مودريتش الإحماء لهذا السبب!

أنشيلوتي يوضح سبب عدم الاعتماد على مودريتش أمام لاس بالماس...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سبب عدم طلبه من لوكا مودريتش، الاحماء في مواجهة لاس بالماس للمباراة الثانية، وعدم الاعتماد عليه.

ونجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا ومثيرًا على حساب لاس بالماس بعدما حول تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "لقد كان فوزًا هامًا للغاية في مباراة معقدة، كنا نتعامل مع فريق يتعامل مع الكرة بشكل جيد ومن الصعب استعادة الكرة أمامه".

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وعن سبب عدم الاعتماد على مودريتش للمباراة الثانية، قال أنشيلوتي: "لم يقم لوكا بعمليات الاحماء، لأنني لا أريد أن أضعه في موقف صعب، إذا لم أكن متأكد من أنه سيلعب، يجب أن احترمه".

وعن سبب خروج فينيسيوس جونيور، قال المدرب الإيطالي: "لقد بدلت فينيسيوس للحفاظ على النتيجة، لقد كان لدينا ثلاثة مهاجمين، وكنا نريد أن نصبح أكثر صلابة في الجانب الدفاعي، كما كان كامافينجا يشعر ببعض الإرهاق البسيط، وشارك تشاوميني بدلًا منه وهو في حالة انتعاش".