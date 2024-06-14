بعد غيابه عن التدريبات.. رسالة مبابي لجماهير فرنسا!

مبابي يوجه رسالة لجماهير فرنسا قبل اليورو...

أرسل كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، رسالة إلى جمهور منتخب بلاده، قبل انطلاق مباريات يورو 2024، في ألمانيا مساء اليوم الجمعة.

ويشارك المنتخب الفرنسي، بالمجموعة الرابعة برفقة كل من هولندا، النمسا، بالإضافة إلى منتخب بولندا.

ولم يقدم النجم الفرنسي الأداء المنتظر منه في النسخة السابقة من البطولة، وودع مبابي مع منتخب بلاده النسخة السابقة، من دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام سويسرا.

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ووعد مبابي، بمصالحة الجماهير الفرنسية، وقال في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مرحبًا بجميع المشجعين الفرنسيين، لقد وصلنا إلى ألمانيا ونأمل أن يساندنا الكثير منكم، نحن على استعداد للقيام بشيء كبير، نراكم يوم 14 يوليو".

جدير بالذكر أن المباراة النهائية للبطولة ستكون يوم 14 يوليو المقبل على الملعب الأولمبي، بينما سيفتتح المنتخب الفرنسي، مشواره في البطولة مساء الإثنين المقبل أمام النمسا.