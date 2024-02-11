بعد غيابه أمام ليل .. الكشف عن موقف مبابي من لعب دوري أبطال أوروبا!

هل يظهر مبابي مع باريس في دوري أبطال أوروبا؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف مشاركة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن مباراة الفريق العاصمي الأخيرة مع ليل.

وتغلب باريس سان جيرمان، على ليل مساء أمس السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي صاحب الـ 24 عامًا، سيكون جاهزًا للمشاركة مع باريس، أمام ريال سوسييداد، في دوري أبطال أوروبا.

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وأفاد التقرير إلى أن مبابي، كان بحالة بدنية جيدة في مباراة ليل، ولكن الجهاز الفني لفريقه لم يرغب في المخاطرة والدفع به في مباراة بالدوري، ولكنه سيكون جاهزًا لموقعة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكره لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، سيستضيف نظيره ريال سوسييداد، مساء الأربعاء القادم ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.