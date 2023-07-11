بعد عودته من تركيا .. الأهلي يحسم مستقبل إزجان أليوسكي

الظهير الأيسر قدم موسمًا مميزًا مع الأهلي قبل رحيله بالإعارة

تُواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد العيسى ترتيب أوضاع الفريق قبل انطلاق معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، والذي سينطلق في الـ16 من يوليو الجاري.

وضمن هذا الإطار، حسم الأهلي مصير مدافعه المقدوني إزجان أليوسكي العائد من رحلة إعارة مع فنربخشه التركي والمتبقي في عقده مع النادي موسم واحد.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الأهلي قرر ضم الظهير الأيسر إلى المعسكر الخارجي حتى يراه ويُقيمه المدرب الجديد الذي سيتعاقد معه النادي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم يتم اتخاذ القرار النهائي حول مستقبله حسب تقرير المدرب.

الصحيفة أفادت أن اللاعب يمتلك عدة عروض بالفعل لكن حسم مستقبله سيكون بيد المدرب الجديد.

يُشار إلى أن أليوسكي كان أحد أفضل لاعبي الأهلي في موسم 2020-2021 لكنه اضطر للرحيل الصيف الماضي بالإعارة إلى فنربخشه بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.