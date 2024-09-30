بعد عودة كيليان مبابي.. حلم لم الشمل يتبعثر بسبب إيثان

فشل لم شمل عائلة مبابي...

تعافى كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأصبح جاهزًا ليشارك مع فريقه مرة أخرى، وبالفعل انضم إلى قائمة الميرينجي، التي ستخوض المباراة القادمة أمام ليل الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

TOD

وكان الجميع ينتظر، مشاهدة الأخوين كيليان، وإيثان مبابي، وجهًا لوجه في المباراة التي ستجمع ريال مدريد، مع ليل، إلا أن مواجهة الشقيقين تأجلت بسبب الشقيق الأصغر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إيثان مبابي، قد تعرض إلى إصابة في العضلة الرباعية، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وعانى إيثان صاحب الـ 17 عامًا من الإصابات في الفترة الماضية، منذ وصوله إلى ليل، بعد تعرضه إلى إصابة في العضلة المقربة، بنهاية أغسطس الماضي، أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وبعد عودته شارك في مباراة واحدة كبديل ولمدة خمس دقائق قبل أن يُصاب مرة أخرى.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

جدير بالذكر أن ليل، يستعد لاستضافة ريال مدريد، مساء الأربعاء القادم ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الفريق الفرنسي في المباراة الأولى، وفوز الميرينجي، على شتوتجارت بثلاثة أهداف لهدف في الجولة ذاتها.