بعد ظهور أول حالة.. هل تتأثر الكرة الإماراتية بفيروس كورونا؟

حالة جديدة في الإمارات قد تؤثر على النشاط الرياضي

يواصل فيروس كورونا القاتل، هجومه العنيف على مختلف أنحاء العالم، حيث بدأ ظهوره في الصين، ليصل الآن لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بالفيروس الجديد لأشخاص بعائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

وتأتي التخوفات من إمكانية وجود أي حالات أخرى، مما قد يمثل خطورة كبيرة في حالات التجمعات بين المواطنين، وخاصة في مجال كرة القدم.

انتشار المرض بشكل أكبر في الإمارات، ربما يدفع السلطات المعنية هناك للسير على خطى الصين، بإيقاف مسابقة الدوري بشكل مؤقت لحين التأكد من اختفاء الفيروس.

تأثير المرض الجديد على الكرة بشكل عام ظهر بشكل سريع، عندما قرر الاتحاد الآسيوي نقل جميع مباريات الأندية الصينية بملعبها في دوري الأبطال لبلدان أخرى.

الأمر ذاته حدث بالصين، عندما قرر الاتحاد المحلي هناك تأجيل مباراة جوانجزو إيفرجراندي مع شنغهاي شينوا في الكأس من 5 فبراير القادم لموعد آخر.

ويزداد الغموض أيضاً بشأن الموسم الجديد للدوري الصيني المقرر له 22 فبراير، حيث تم تأجيله وأي حدث رياضي آخر لتجنب انتشار المرض بين الجماهير.

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وقد يمثل تأجيل دوري الخليج العربي الإماراتي، ضربة قوية لشباب الأهلي دبي متصدر البطولة بـ32 نقطة في 13 مباراة من 14 جولة على عمر المسابقة، بفارق 5 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني، بينما يأتي العين والشارقة والنصر بنفس الرصيد 24 نقطة.

وعلى الجانب الآخر قد تعتبر الإصابة بالفيروس في الإمارات مجرد حالة عارضة لن تؤثر على الكرة هناك، خاصة وأنها من أكثر البلدان فحصاً للقادمين من الصين بمختلف المطارات حرصاً على سلامة مواطنيها.

يذكر أن تفشي كورونا تسبب في وفاة أكثر من 130 شخصاً، وحوالي 6000 آخرين مصابين بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر آواخر العام الماضي في ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين.