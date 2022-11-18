بعد ظهوره بالقناع الواقي .. حسم مصير الفرج من الظهور ضد الأرجنتين

رينارد منح الأساسيين راحة من بعض التدريبات

أنباء جيدة تلقاها معسكر المنتخب السعودي المتواجد في قطر قبل مواجهة الأرجنتين بكأس العالم، بعد تأكد جاهزية سلمان الفرج لاعب الهلال للظهور في المباراة.

الشكوك أثيرت حول جاهزية قائد المنتخب السعودي قبل لقاء الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم، بعد ظهوره وهو يرتدي الواقي الطبي على موضع إصابته في مفصل الكتف عقب المواجهة الودية ضد كرواتيا.

ولكن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن هذه الخطوة كانت على سبيل الحذر فقط لتجنب أي مشكلة محتملة بعد اللقاء الودي الأخير قبل المشاركة في المونديال.

ومن جانبه قرر هيرفي رينارد مدرب المنتخب إراحة اللاعبين الأساسيين للأخضر الذين شاركوا أمام كرواتيا في الحصص التدريبية المبكرة التي أقيمت، أمس، الخميس، في مقر سكن البعثة في قطر.

يذكر أن السعودية تلعب ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، قبل مواجهة بولندا يوم 26 من نفس الشهر، ثم تختتم مشاركاتها في دور المجموعات ضد المكسيك يوم الأربعاء 30 نوفمبر.