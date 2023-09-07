بعد طرده من منتخب إسبانيا للسيدات.. خورخي فيلدا: أتمنى تدريب ريال مدريد!

الاتحاد الإسباني أكد أن سلوكه "لا تشوبه شائبة"

تحدث خورخي فيلدا، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا للسيدات والمتوج بكأس العالم مؤخرًأ، عن تفاصيل مستقبله بعد طرده من "لا روخا".

وقال فيلدا في تصريحات لصحيفة "ماركا": "أريد أن أدرب الفرق الأفضل، وبالتأكيد ريال مدريد واحد من بينها".

وتحدث فيلدا عن كرة القدم النسائية بشكل عام، وفي إسبانيا خاصة فقال: "إنهن يبلين بلاء حسنًا، هناك العديد من اللاعبات ذوات المستوى الجيد، يملكن غرفة ملابس رائعة وانعكس ذلك على أدائهن في المستوى الدولي".

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وأردف: "لقد تم العمل عليهن من المراحل السنية الأدنى حتى وصلن إلى المكان الذين يقفن فيه الآن، بطلات العالم".

ولا يرتبط فيلدا بأي شكل بأي انتهاك حصل على خلفية واقعة لويس روبياليس الشهيرة، بل إن بيان إقالته من المنتخب أشار إلى سلوكه المثالي "الذي لا تشوبه شائبة" ولكن يبدو أنها محاولة للتخلص من كل من له علاقة بالكيان السابق فنيًا وإداريًا في منتخب السيدات الإسباني.