بعد ضياع مورينيو .. القادسية يُهدد الهلال ويكشف عن مدربه في الموسم القادم

بطل دوري يلو لديه طموحات مخيفة للجميع!

وجه كارلوس إنتون المدير الرياضي للقادسية السعودي تحذيرًا مبطنًا لجميع أندية آسيا وعلى رأسها الهلال، زعيم دوري الأبطال بـ4 ألقاب، بشأن طموحات الفريق المستقبلية.

القادسية، الذي انتقلت ملكيته إلى شركة أرامكو السعودية العملاقة الصيف الماضي، نجح في الفوز بدوري يلو هذا الموسم، وسيُشارك في دوري روشن الموسم القادم، ويدور الحديث عن سعي النادي لبناء فريق قوي ودعمه بالعديد من اللاعبين الأجانب المميزين.

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إنتون هدد الهلال بأن هدف القادسية القادم هو زعامة آسيا، بقوله لصحيفة ريليفو الإسبانية "هدفنا الاستراتيجي في المواسم الثلاثة القادمة أن نكون خلف الأندية الجاهيرية، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، والعمل على تزعم قارة آسيا في المستقبل".

أضاف "لا نبحث عن النمو المتسارع غير المتسق لأنه غالبًا ما يؤدي إلى سقوط سريع، نحن نريد أن نستمر في القمة"

القادسية ارتبط منذ أسابيع بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن الأخير اختار في النهاية العمل مع فنربخشة التركي، وقد أكد إنتون أن المدرب الحالي ميشيل جونزاليس سيستمر في منصبه للموسم القادم.

حيث قال "القادسية قدم كرة قدم جميلة مع جونزاليس، لديه الشخصية القيادية والأفكار الفنية وهو الرجل المناسب لنا في تلك المرحلة، نمتلك فريقًا قادرًا على المنافسة في دوري روشن، نرغب خلال الموسمين القادمين في أن نكون أفضل الفرق خلف الرباعي الكبير وأن نكون ضمنهم بعد ذلك".

وأتم المدير الرياضي حديثه بالإشارة إلى أن القادسية سيكون محط أنظار الجميع خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم كون الجميع يترقب صفقاته الأجنبية والمحلية الجديدة.