بعد صمت طويل .. توني كروس يُعلق على لمسة يد كوكوريا خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا

يورو 2024 انتهت ومازال الغضب والجدل في ألمانيا مازال

خرج توني كروس عن صمته وتحدث لأول مرة عن لمسة يد مارك كوكوريا خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024، والتي يراها الألمان السبب المباشر في خروجهم من البطولة.

إسبانيا هزمت أصحاب الملعب 2-1 في الأشواط الإضافية وقد سجل الإسبان هدف الفوز بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء طالب بها الألمان عقب لمسة يد كوكوريا في منطقة جزائه، وهو ما تسبب في غضب عارم في الإعلام والشارع الكروي الألماني.

كروس لم يُعلق أبدًا على الأمر، لكنه خرج عن صمته خلال تواجده في بودكاست "Einfach mal luppen" مع أخيه فيليكس، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد اللقطة جيدًا في الملعب، لكنه غضب بشدة بعدما شاهدها عقب اللقاء.

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وأضاف "لقد صمت حتى اليوم، غضبت بشدة عقب المباراة، لكن دعونا نتوقف عن الحديث حول هذا الأمر".

تابع مفسرًا عدم غضبه خلال المباراة "لم أشاهد اللقطة جيدًا في الملعب ولذا لم أستطيع تقييم الوضع. لم أكن في موضع يسمح لي برؤية اللقطة جيدًا".

وحين سُئل عن تفسيره لقرار الحكم، أجاب "نظرت له، كان يرى أن اللقطة ليست بحاجة إلى مراجعة، وحكم الفيديو رأى نفس الأمر وأنها ليست ركلة جزاء وليست بحاجة للمراجعة، لكني أعتقد أنهما كانا على الأقل يجب أن يُراجعا اللقطة".

وأتم "أعتقد أنه أدرك أنه كان سيمنح ركلة الجزاء حال قام بمراجعة اللقطة، وشعرت أنه لا يريد اتخاذ مثل هذا القرار في المباراة".