بعد صلاح وكأس العالم .. "شيف الملح" يُزعج مبابي في مطعمه باليونان

واقعة جديدة للشيف التركي

بعد إثارته للجدل في احتفالات نهائي كأس العالم، خرج الشيف التركي نصرت جوكشي المعروف بـ"شيف الملح" ليغضب الجماهير من جديد.

الشيف التركي الشهير شوهد وهو على أرض ملعب المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، وهو يحاول التقاط بعض الصور مع نجوم الفريق الفائز ومنهم ليونيل ميسي.

الأمر تسبب في حالة من الغضب بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذه الواقعة، وشعور البعض بأن الشيف نصرت أزعج اللاعبين بتصميمه على التقاط الصور معهم، ليقوم الاتحاد الدولي بالتحقيق في الأمر.

وبعدها بأيام ظهر في مقطع فيديو مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في مطعمه بجزيرة ميكونوس اليونانية، وشوهد مهاجم باريس سان جيرمان في حالة انزعاج من قيام الشيف نصرت بتقبيله على وجهه.

وعلقت الجماهير على هذا الفيديو قائلة إن مبابي كان يشعر بعدم الارتياح بسبب الطريقة التي تعامل بها نصرت معه، رغم إبداء اللاعب لسعادته بالليلة التي قضاها في المطعم.

جدير بالذكر أن هذا المشهد تكرر أكثر من مرة، حيث سبق أن التقط الشيف نصرت صورة مع محمد صلاح بعد خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 2018، وظهر وقتها النجم المصري في حالة من الحزن وعدم الارتياح بسبب الهزيمة وتعرضه لإصابة قوية في الكتف.