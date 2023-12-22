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بعد صرف المكافآت .. النصر يصدم لاعبيه قبل مواجهة الاتفاق!

أحمد رفعت
Cristiano Ronaldo Al-Nassr celebrate 2023-24Getty Images
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تعرف على قرارات نادي النصر ضد لاعبيه

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وجه نادي النصر صدمة إلى عدد من لاعبيه أمس الخميس، وذلك قبل مواجهة الاتفاق المقرر لها مساء اليوم الجمعة، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة شركة النصر، قامت بتسليم عددًا من لاعبي الفريق، خطابات رسمية تُفيد بخصومات مالية ضدهم.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة قامت بتطبيق القرار على كل لاعب يتأخر عن موعد الوصول إلى مقر النادي، أو عن جلسات العلاج في العيادة الطبية، أو لم يتقيد بالزي الرسمي للفريق خلال السفر لخوض المباريات الفترة الماضية.

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وجاءت تلك الخصومات المالية، بعد أن اعتمدها البرازيلي مارسيلو سالازار المدير العام لإدارة كرة القدم، والمدرب لويس كاسترو، بجانب الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي.

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صدمة النصر للاعبيه جاءت بعد أيام قليلة من صرف مكافآت الفوز على الشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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