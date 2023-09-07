بعد صراع شرس بين الاتحاد والأهلي .. نجم الاتفاق يحسم قراره

فيصل الغامدي يحدد فريقه الجديد

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شهدت الأيام الماضية صراعًا شرسًا بين ناديي الأهلي والاتحاد، من أجل الظفر بخدمات فيصل الغامدي لاعب وسط نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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الغامدي صاحب الـ22 عامًا لفت الأنظار إليه، بعدما قدم مستويات رائعة رفقة النواخذة الموسم الماضي، ويواصل تألقه الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى التألق رفقة المنتخب الأولمبي.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الأهلي رفع عرضه إلى 20 مليون ريال سعودي خلال الساعات الماضية، مقابل عرض الاتحاد الذي وصل إلى 47 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى انتقال عبد الرحمن العبود إلى الاتفاق.

وفي تحديث جديد في المفاوضات، أصبح نادي الاتحاد على بُعد خطوات قليلة جدًا من التوقيع مع فيصل الغامدي، بصفقة ستُكلف خزينة العميد حوالي 47 مليون ريال سعودي، فضلًا عن راتبه السنوي.

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ويحاول الأهلي أن يكثف اتصالاته خلال الوقت الحالي، لعرقلة انتقال الغامدي إلى الاتحاد، وضمه إلى صفوف الراقي خلال صيف 2023، وقبل ساعات من غلق باب الانتقالات.

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