بعد صدمة لابورت .. عبد الإله العمري يزف أخبارًا سعيدة لمدرب النصر

النصر مقبل على مرحلة صعبة تتضمن مواجهة الهلال في الديربي

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زف عبد الإله العمري مدافع النصر أخبارًا سعيدة للمدرب لويس كاسترو، وذلك بعد ساعات من الصدمة التي أصابت الجميع بعدم شفاء إيمريك لابورت وإمكانية غيابه عن مواجهة الديربي أمام الهلال.

النصر يستعد لمواجهة جاره في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي في الأول من ديسمبر القادم، ويبدو قريبًا من فقدان مدافعه الإسباني بعد تعرضه لإصابة في مسبح منزله لم يستطع تجاوزها حتى الآن بسبب تعرض جرحه لالتهاب.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن العمري استطاع المشاركة في جزء من المران الجماعي يوم أمس، حيث منحه طبيب النادي الضوء الأخضر لذلك، ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات الجماعية كاملة اليوم الثلاثاء.

المدافع السعودي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال تواجده مع معسكر المنتخب في الإحساء استعدادًا لمواجهة باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ربحها الأخضر برباعية نظيفة مساء الخميس الماضي.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن مطارده النصر.

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