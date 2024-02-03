بعد شكوى خيتافي .. رد غير متوقع لجرينوود على إهانة "المغتصب" من بيلينجهام!

الجدل مستمر حول اللقطة

تصدر لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام عناوين الصحف مرة أخرى مع ريال مدريد، ولكن هذه المرة ليست بسبب أهدافه الحاسمة.

بيلينجهام شوهد وهو يقوم بتوجيه السباب إلى مواطنه ميسون جرينوود لاعب خيتافي، في المواجهة التي حسمها ريال بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم الفريق خوسيلو.

العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا لقطة إهانة بيلينجهام وجرينوود وهناك اعتقاد سائد بأنه وصفه بـ"المغتصب" على هامش القضية التي تورط فيها خلال تواجده مع مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي جييرمو راي قال إن رد جرينوود على هذه الأحداث هو :"ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب".

وفي سياق متصل أفاد الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن الجناح المُعار من مانشستر يونايتد إلى خيتافي لا يريد إثارة أي ضجة بشأن ما قاله بيلينجهام خلال المباراة.

ويأتي ذلك رغم بيان رابطة الدوري الإسباني التي أكدت فيه تلقي شكوى من خيتافي، مما دفعها للاستعانة بخبير في قراءة الشفاه للتحقيق في الأمر والتصرف على أساس ما يمكن إثباته.