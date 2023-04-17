بعد شكوى جورجينا .. رونالدو يعرض قصره للإيجار!

عرض كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي قصره في مدريد للإيجار.

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ينوى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عرض قصره الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني متاحًا للإيجار.

رونالدو يمتلك مجموعة كبيرة من العقارات، بما في ذلك اثنان في مسقط رأسه في ماديرا وواحد في تورينو ومنزل في منطقة تشيشاير، ومنزل لقضاء العطلات في ماربيا، وإستراحة بقيمة 17 مليون جنيه استرليني في كوينتا دا مارينيا، على الريفييرا البرتغالية، بينما في الرياض يعيش في فندق فورسيزونز مع أسرته والوفد المرافق له وحصل على فاتورة بقيمة 250 ألف جنيه استرليني شهريًا لـ 17 غرفة في طابقين.

اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يستأجر القصر الذي عاش فيه خلال فترة تسع سنوات في ريال مدريد، حيث انتقل رونالدو إلى حي "لا فينكا" الراقي في يوليو 2010 واشترى القصر مقابل 5 ملايين جنيه استرليني.

القصر تم تصميمه من قبل المهندس المعماري الشهير خواكين توريس لكن رونالدو وضع طابعه الخاص عليه، حيث يحتوي على سبع غرف نوم وتسعة حمامات ومسبح داخلي وخارجي، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم ضخم ومرافق رياضية حديثة، وقام رونالدو بتخصيص الأبواب بمقابض تحمل شعار "CR7" الخاص به.

يتميز القصر بمساحة 4000 متر مربع لدرجة أن جورجينا رودريجيز شريكة النجم البرتغالي، ضاعت عندما بدأت مواعدة رونالدو لأول مرة.

واعترفت في الفيلم الوثائقي (I Am Georgia) على شبكة "نتفيليكس": "في المرة الأولى التي أتيت فيها إلى منزل كريستيانو، شعرت بالضياع".

وأضافت: "أريد أن أذهب إلى المطبخ للحصول على الماء ولا أعرف أين أذهب، أحيانًا كنت أستغرق نصف ساعة للوصول إلى غرفة المعيشة لأنني لم أكن أعرف طريق العودة، لقد كان كبير جدًا".

وواصلت: "منذ أن كنت طفلاً اعتدت العيش في شقق صغيرة حقًا، جئت إلى هنا، لم يكن لدي أي فكرة لم أكن أعرف".

وأتمت: "أعتقد أنه بعد نصف عام هنا تمكنت من معرفة مكان كل شيء وكان كل شيء على ما يرام".

Shahid