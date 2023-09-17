بعد شعوذة بيرو .. مدرب نافباخور يتوعد الهلال بالسحر في دوري أبطال آسيا

السحر يُطارد الهلال في كل مكان

أصبح البعض حاليًا يلجأ إلى أشياء غير طبيعية، بحثًا عن الانتصارات في عالم كرة القدم، وذلك توعد صامويل بابايان مدرب نافباخور الأوزبكي فريق الهلال باستخدام السحر!

ويواجه الهلال نظيره نافباخور الأوزبكي مساء غدٍ الإثنين، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال مدرب نافباخور خلال المؤتمر الصحفي نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط": "نعلم أننا سنقابل أكبر فريق في آسيا، وجميع خطوطه مكتملة".

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وأضاف: "نحن نحتاج إلى الانضباط أمام الهلال وقليل من الحظ والسحر، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمامه، نظرًا لصعوبة المباراة".

يأتي ذلك بعدما تعرض نيمار جونيور نجم الهلال لمحاولات للسحر والشعوذة من جانب بعض الكهنة في بيرو، باستخدام دُمية وسورة نيمار، وذلك قبل مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام بيرو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.