بعد شرط روما التعجيزي .. شهر واحد فقط يفصل مورينيو عن دوري روشن السعودي!

مورينيو يقترب من الدوري السعودي ولكن بشرط وحيد...

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اقترب جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، من الانتقال للتدريب في دوري روشن السعودي، وتحديدًا تدريب فريق الأهلي، ولكن بعد شرط وحيد وضعته إدارة الفريق الإيطالي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت" فإن مستقبل مورينيو مع روما أصبح غير مستقر، بعد أن خسر الفريق أمام لاتسيو في ديربي العاصمة بكأس إيطاليا.

خسارة روما الأخيرة في الكأس ووضع الفريق الصعب في الدوري، جعل مستقبل مورينيو مع روما في مهب الريح، إذ حددت الإدارة للمدرب البرتغالي مهلة مدتها شهرًا لإعادة الفريق إلى المربع الذهبي في السيري آ.

وكان مورينيو قد خرج في تصريحات سابقة، أكد فيها تمسكه ورغبته بالاستمرار مع ذئاب العاصمة الإيطالية وقال: "لم أتحدث مع إدارة النادي، ولكني أرغب في الاستمرار مع روما".

وتابع: "الجماهير هنا فريدة من نوعها، إن حدث انفصال ورحلت سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لي، وإن حدث هذا فلن يكون قراري".

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ويحتل روما المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع، وسيلعب الفريق العاصمي أمام ميلان، مساء غد الأحد في قمة الجولة الـ 20 من المسابقة.

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