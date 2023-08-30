بعد شائعات مبابي .. قرار نهائي من ريال مدريد قبل إغلاق السوق!

لا مزيد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

يثق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الإسباني في مجموعة اللاعبين الموجودة حاليًا في النادي وسط تكهنات بتحركات في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية تُعتمد هذه الثقة على عدة حجج، حيث يعتبر الأمر الأساسي أنه لا يوجد لاعب في السوق يمكن أن يُحسن من مكونات التشكيلة المتوفرة حاليًا في النادي.

وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على هذا القرار بالتوافق بين المدرب ومجلس الإدارة، ومن هذا النقطة يعمل الجميع في النادي في نفس الاتجاه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومثل كل صيف مؤخرًا كانت هناك تكهنات بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ولكن منذ اللحظة الأولى علم ريال مدريد أن هذه الصفقة غير ممكنة في الوقت الحالي، والسبب هو أن مبابي ليس متاح، حيث أبدى رغبته في البقاء، لذا لم يقدم النادي أي جهد للتعاقد مع مبابي وفقًا للتقرير الإسباني.

أنشيلوتي الذي فوجئ برحيل بنزيما فكر في البداية في التعاقد مع مهاجم لكن اللاعبين المتاحين في السوق لم يكونوا يلبون المتطلبات، مثل هاري كين، الذي لا يتناسب سعره المرتفع مع عمره وفقًا لسياسة التعاقدات خلال الفترة الأخيرة في البرنابيو، وهو ما شرحه مجلس الإدارة للمدرب الإيطالي، بعدما طلب ضم اللاعب الإنجليزي الدولي.