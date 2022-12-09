بسبب شاكيرا .. انهيار علاقة بيكيه مع صديقته الجديدة

النجم المعتزل لا يعيش أفضل أيامه على الصعيد العاطفي

أفادت أنباء بوجود مشاكل بين جيرارد بيكيه، النجم المعتزل مؤخراً، وصديقته التي بسببها ترك المطربة شاكيرا والدة بنتيه ودخل في مشاكل قضائية.

وارتبط بيكيه منذ ستة أشهر تقريباً بكلارا تشيا، وظهر الثنائي معاً في العلن مؤخراً عقب فترة من التستر على العلاقة إبان أزمته مع شاكيرا.

وقالت "Socialite" إن العلاقة بين الثنائي انتهت والسبب هو حنين اللاعب لشاكيرا، وعلمه بقرب رحيلها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر التقرير أن مدافع برشلونة السابق يفكر في الانتقال للعيش في أمريكا هو الآخر ليكون قريباً من نجلتيه من شاكيرا، وهو ما لم يعجب كلارا، بالإضافة للضغط الإعلامي الكبير.

يذكر أن شاكيرا وبيكيه دخلا في نزاع قضائي مؤخراً بخصوص حضانة البنتين بعد الانفصال رسمياً بين الثنائي الشهير.