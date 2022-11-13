بعد سقوط ضحايا .. انفجار تقسيم يؤجل مواجهة بشكتاش في الدوري التركي

الاتحاد التركي يقرر تأجيل المواجهة بين بشكتاش وأنطاليا سبور في الدوري التركي.

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباراة الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المحلي بين بشكتاش وأنطاليا سبور التي كانت ستقام مساء الأحد.

جاء هذا بعد الأحداث التي شهدها شارع الاستقلال في مدينة تقسيم، حيث وقع انفجار كبير أودى بحياة عدد من الأشخاص وأصاب غيرهم.

وكتب الاتحاد في بيان رسمي: "بعد الانفجار الذي شهده شارع الاستقلال قرر مجلس الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباراة بشكتاش وأنطاليا سبور والتي كان من المفترض أن تلعب هذا المساء.

المباراة التي كانت ستقام في تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة تم تأجيلها إلى موعد لاحق لكن لم يتم تحديده من قبل الاتحاد التركي بعد.

جدير بالذكر أن بشكتاش يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أنطاليا سبور المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.