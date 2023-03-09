بعد سقوطه للمرة الثانية أمام الاتحاد .. كريستيانو رونالدو: أشعر بالإحباط!

هدف في الدقيقة 80 سجله رومارينيو أحبط محاولات رونالدو للخروج بنقطة على الأقل من الكلاسيكو

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على خسارة فريقه للكلاسيكو أمام الاتحاد أمس الخميس، معربًا عن شعوره بالإحباط.

العالمي سقط خارج أرضه أمام العميد بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، ليهبط بعدها عن صدارة جدول الترتيب.

هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للدون أمام العميد، بعدما خسر في يناير الماضي لقاء كأس السوبر السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وكتب رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا على الهزيمة: "النتيجة محبطة، لكننا ما زلنا نصب تركيزنا على ما تبقى من الموسم والمباريات المقبلة، شكرًا جمهور النصر على دعمكم، أعلم أنه يمكننا أن نعتمد عليكم في مساندتنا".

يذكر أن الاتحاد يتصدر الترتيب حاليًا برصيد 47 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على النصر؛ صاحب الوصافة.