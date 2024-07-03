بعد ستيفانو بيولي .. "تغريدة" جديدة محذوفة تُثير الجدل بشأن مدرب الاتحاد الجديد!

هل تراجع الاتحاد عن التعاقد مع بيولي؟

يبدو أن ملف المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب فريق الاتحاد خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو سيظل مثيرًا للجدل خلال الساعات المقبلة، بعدما ظهر اسم جديد رفقة الإيطالي سيتفانو بيولي.

وكان بيولي قد نشر عبر حسابه على منصة "إنسجرام" صورة له بشعار الاتحاد، ليُعلن خلالها عن توليه مهمة تدريب العميد خلفًا لجاياردو، قبل أن يحذفها بعدها بدقائق.

وبعد تلك الواقعة؛ نشر حساب قنوات "الكاس" القطرية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُؤكد خلالها على أن الاتحاد قدم عرضًا مُغريًا إلى المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق الدحيل.

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ولكن حساب "الكاس" قام بحذف التغريدة على الفور، الأمر الذي أثار الجدل بين جماهير الاتحاد، بشأن المدرب الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي أكدت على اتفاق العميد مع بيولي.

وتوقع البعض أن الاتحاد تراجع في التعاقد مع بيولي، الأمر الذي تسبب في حذفه للتغريدة، وبدأ في التفاوض مع مدربين آخرين مثل جالتييه!