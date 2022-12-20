بعد سبه والهجوم عليه .. إنفانتينو يرد بروح رياضية على أشرف حكيمي

نجم المغرب صب جم غضبه على رئيس فيفا بعد خسارة الميدالية البرونزية في كأس العالم قطر 2022

علق جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على هجوم أشرف حكيمي؛ ظهير أيمن منتخب المغرب، عليه خلال كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أنه قبل اعتذار اللاعب.

حكيمي كان قد فقد أعصابه عقب خسارة أسود الأطلس لمباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا، بداعي وجود بعض الأخطاء التحكيمية من قبل الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، ليصب جم غضبه على رئيس فيفا، في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، لكنه عاد واعتذر بعدها.

وقال إنفانتينو عن الواقعة، خلال تصريحاته لبرنامج "مجلس الكاس": "أنا أحب حكيمي بالطبع، هو لاعب عظيم، ولقد جاء واعتذر عما بدر منه، كان رائعًا، في خضم المباراة يمكنك أن تقول أشياء لا ترغب في قولها، كان يريد أن يقول شيئًا عن الحكم، لكن الأفضل حاليًا أن نركز على الأداء الرائع للمغرب".

وأضاف: "المغرب لعبت كرة قدم عظيمة للغاية، يجب أن نثني على ما قدمه حكيمي وزياش وجميع اللاعبين والمدرب، مدربهم شاب ورائع، أن يجعل هذا الفريق يلعب كرة قدم مميزة؛ دفاع قوي وحارس رائع، هم مثلوا إفريقيا والعالم العربي، وتأهلوا لنصف النهائي، البعض قال إنها مفاجأة، لكن عند النظر للسير الذاتية للاعبين والمدرب، وعند مشاهدة بعض مباراياتهم السابقة، فتعلم أنها ليست مفاجأة، الجمهور المغربي كذلك كان رائعًا، المغرب أصبح الفريق الذي يشجعه الجميع".

يذكر أن منتخب المغرب خسر الميدالية البرونزية بعد الهزيمة أمام كرواتيا بثنائية مقابل هدف وحيد.