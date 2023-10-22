بعد سبق ريال مدريد .. برشلونة وأتلتيك بيلباو يصلان للرقم القياسي الأكبر في إسبانيا!

قطبا الكرة الإسبانية يحققان رقمًا قياسيًا في الدوري الإسباني...

لحق برشلونة، وأتلتيك بيلباو، بفريق ريال مدريد بتحقيق رقمًا قياسيًا، في تاريخ الدوري الإسباني، أثناء مبارياتهم في الجولة العاشرة من البطولة لموسم 2023-2024.

ويستضيف برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وبحسب ما ذكرته الرابطة فإن الثنائي وصل إلى المباراة رقم 3000 في الليجا.

وكان ريال مدريد، هو أول فريق في الليجا يصل إلى هذا الرقم، عندما حققه في الجولة الحالية، عندما واجه إشبيلية مساء يوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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وسقط ريال مدريد، في فخ التعادل أمام إشبيلية بهدف لمثله، في المباراة الـ 3000 للفريق الميرينجي في الدوري الإسباني، ليصل الملكي إلى النقطة 25 في صدارة ترتيب الدوري.

ونشر الحساب الرسمي، لرابطة الدوري الإسباني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة تشير فيها إلى إنجاز الثلاث فرق، وجاء فيها: "وحدهم من وصل إلى 3000 مباراة"، مع إشارة إلى حسابات ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو.