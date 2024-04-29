“بعد سبع سنوات من الخدمة”.. قارئ شفاه يكشف تفاصيل مشاجرة صلاح وكلوب

تفاصيل مثيرة في مشاجرة صلاح وكلوب...

كشفت تقارير صحفية بالاستعانة بأحد قارئي الشفاه، عن تفاصيل الشجار الذي حدث بين يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ونجم الفريق محمد صلاح، خلال مباراة وست هام الأخيرة.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تقريبًا قرر كلوب الدفع به، ودخل الثنائي في نقاش حاد على الخط الفني قبل عملية التبديل.

وبعد المباراة خرج محمد صلاح، في تصريحات لوسائل الإعلام أثارت جدلًا كبيرًا، عندما قال: " إذا تحدثت اليوم.. فسوف تكون هناك نيران!".

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ووفقًا لقارئ الشفاه جون كاسيدي، والذي تحدث إلى " SPORTBible" وكشف تفاصيل الحوار، إذ قال صلاح لكلوب: "لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء".

ولم يظهر رد المدرب الألماني أمام الكاميرات، التي التقطت انفعال صلاح الذي قال: "سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من الخدمة!".