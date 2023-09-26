بعد ساعة من تأكيد عودته .. ريال مدريد يعلن إصابة أردا جولر

الإصابات تواصل مطاردة النجم التركي الشاب منذ وصوله إلى ريال مدريد..

بعد أقل من ساعة على تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، والتي أعلن خلالها جاهزية التركي أردا جولر للمشاركة في مباريات الفريق، جاءت الصاعقة على الملكي وجماهيره.

أنشيلوتي تحدث عن وضعية جولر خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة لاس بالماس قائلًا: "إنه متاح، وهي أخبار جيدة جدًا، لكنني سأقيم الدقائق اللازمة التي يمكن أن يحصل عليها".

لكن وبعد أكثر من ساعة بقليل على تصريح أنشيلوتي، أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا للإعلان عن تعرض أردا جولر لإصابة عضلية.

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وجاء في البيان الذي أصدره النادي الملكي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أردا جولر من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى، عودته ستكون حسب تطور تعافيه".

وحسب أكثر من مصدر صحفي مقرب من ريال مدريد، فإن عودة جولر ستحتاج ما بين 3 إلى 4 أسابيع على أقل تقدير قبل عودته إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز من برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، أكد أن التركي الشاب أصيب في آخر مباراة تدريبية للفريق قبل مواجهة لاس بالماس.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الصحفي الإسباني إلى أن الإصابة الجديدة التي تعرض لها أردا جولر لا علاقة لها بالإصابة السابقة في غضروف الركبة، وهو ما يبعث على الاطمئنان بعض الشيء.

ومن المرجح أن يعود جولر إلى تدريبات ريال مدريد في أواخر أكتوبر المقبل، مما يعني نظريًا أنه لن يكون متاحًا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.