بعد رونالدو .. وزير الرياضة يُلمح لصفقات نارية أخرى في الدوري السعودي

النصر أعلن رسميًا ضم رونالدو

Shahid

أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي سعادته الكبيرة بانضمام النجم كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر، ملمحًا لأن تلك مجرد البداية في نهج استهداف النجوم الكبار.

النصر أعلن رسميًا مساء اليوم التعاقد مع النجم البرتغالي بعقد يمتد حتى صيف 2025، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية.

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النادي ارتبط باللاعب منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت سابق من ديسمبر الجاري، وقد تمت مراسم توقيع العقود اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.

وزير الرياضة رحب باللاعب عبر تويتر وأكد أن المزيد من الصفقات النارية الكبرى قادمة للدوري السعودي، إذ كتب "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية".

أضاف "مرحبًا بك كريستيانو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا".

يُذكر أن بعض الأخبار تحدثت عن استهداف النصر لعدد من الأسماء المهمة خلال يناير القادم مثل نجولو كانتي وسيرخيو راموس، فيما تحدث البعض عن سعي الهلال للتعاقد مع ليونيل ميسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

Shahid